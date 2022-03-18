122-міліметрові снаряди вибухають у повітрі, листівки падають на позиції росіян

Бійці закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади обстрілюють росіян спеціальними снарядами, напакованими листівками з детальними інструкціями, як здатися в полон та зберегти життя. Як пояснюють військові, артилерійські снаряди вибухають у повітрі, а листівки падають на позиції росіян.

Про спеціальні снаряди, які бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади доставляють на позиції російської армії, розповів майор Збройних сил України, речник 128-ї бригади Ярослав Галас у Facebook. За його словами, військові запаковують спеціальні листівки у 122-міліметрові снаряди, які вибухають у повітрі. На листівках є детальна інструкція про те, як правильно здатися в полон, зберегти життя, а також є інформація про можливості телефонного спілкування з рідними в Росії, про амністію й поверненням додому після завершення бойових дій.

«122-міліметрові снаряди вибухають у повітрі й листівки падають на позиції росармії. У них детально розписаний алгоритм здачі в полон із гарантіями збереження життя, гуманним ставленням, можливістю телефонного спілкування з рідними в РФ, амністією й поверненням додому після завершення бойових дій», – зазначив майор Ярослав Галас.

Також речник 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади нагадав, що росіянам які добровільно складуть зброю, виплачується грошова компенсація – 5 мільйонів рублів.

«Російські військові здаються 128-й бригаді навіть без листівок, однак інструкції з гарантіями будуть додатковим стимулом припинити бойові дії й скласти зброю»,– уточнює Ярослав Галас.

Нагадаємо, 28 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, Україна пропонує російським солдатам, яких їхня влада і керівництво скеровують воювати в Україні, добровільно здаватися, обіцяє їм амністію, а IT-спільнота надасть грошову компенсацію – 5 мільйонів рублів. Умова для росіян – скласти зброю і добровільно здатися в полон.