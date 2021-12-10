Віктор Ляшко заявив, що МОЗ проведе перевірку у клініці через проведення анонімної вакцинації

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що клініка, яка ініціювала анонімну вакцинацію від коронавірусу на Закарпатті, виключена з переліку медзакладів, які проводять щеплення від ковіду. Крім того, клініці заборонять віддавати вакцини, куплені за державні кошти. Такі наміри міністр Ляшко озвучив під час брифінгу у п’ятницю, 10 грудня. Сама клініка збирається оскаржувати такі дії міністерства у суді.

Зокрема, Віктор Ляшко зазначив, що «заклади, які порушують ліцензійні умови, будуть покарані», також керівник МОЗ заявив про наміри провести ретельну перевірку клініки, яка ініціювала проведення анонімної вакцинації на Закарпатті.

«На жаль, є заклади охорони здоров’я, працівники яких не читають алгоритми МОЗ і не чують попереджень. Тобто, ці заклади свідомо порушують ліцензійні умови провадження медичної діяльності. Тому будуть покарані. Один заклад у Закарпатській області, який придумав собі процес анонімної вакцинації, був виключений мною із переліку закладів охорони здоров’я, які проводять щеплення проти ковіду», – зазначив під час брифінгу міністр.

«Тобто в цей заклад від сьогодні заборонено віддавати вакцину, закуплену за кошти державного бюджету або доставлену в рамках глобальної ініціативи COVAX. Додатково цей заклад буде ретельно інспектований ліцензійною комісією МОЗ на предмет дотримання ліцензійних умов»,– додав Ляшко.

У коментарі ZAXID.NET лікар-інфекціоніст Віктор Петров підтвердив, що клініка Prevention отримала розпорядження міністра про виключення її із переліку медзакладів, які проводять вакцинацію від коронавірусу, та зазначив, що не розуміє такого рішення керівника МОЗ: «Відверто, не розумію такого рішення, оскільки, міністерство має доступ до електронних систем і може бачити всю нашу діяльність в електронному вигляді».

Також лікар публічно відреагував на новини про реакцію міністра Ляшка на роботу кабінету анонімної вакцинації в Ужгороді. Віктор Петров наголосив, що клініка Prevention загалом зробила понад 25 тисяч щеплень – це 10% всіх щеплень від коронавірусу на Закарпатті, працюючи цілодобово та з виїздами на підприємства й організацією мобільних пунктів щеплень у центрі Ужгорода. Лікар заявив, що міністр Ляшко «знову не розібрався в основних питаннях».

«Жодного алгоритму щодо проведення вакцинації ми не порушили, підсумували роботу кабінету кілька днів тому. Ініціатива показала хороші результати. Реєстрацію ми робили, і проводили дуже важливу роботу, яка пробувала вплинути на ситуацію, яка зараз на Закарпатті – область є останньою у вакцинації від коронавірусу. Міністр емоційно не розібрався, упереджено і без будь-яких фактів виключив наш заклад із переліку тих, що проводять щеплення, щоб я інформаційно не міг впливати на ці речі», – сказав Віктор Петров.

Лікар додав, що люди, які були фіктивно щеплені, залишаються громадянами України і, попри їхню помилку, мають право на щеплення від коронавірусу, незважаючи на те, що купили підроблені паперові документи.

«Зараз мій заклад виключений із переліку тих, які проводять щеплення. Озвучено журналістам, що ми порушуємо якісь ліцензійні умови. Я шукаю підтримки від обласної ради, від депутатів у ВР для того, щоби ми всі дружно могли пояснити міністру, що таке вакцинація людей, які зробили помилку і які все ж мають право зробити щеплення, тому що розпоряджатися цим не Ляшко повинен, а це є суспільне добро і суспільне благо», – наголошує Віктор Петров.

Також лікар додав: «Дуже шкода, що освітній рівень міністра в епідеміології, в інфекційній патології, у профілактиці, на мою суб’єктивну думку, є недостатнім для того, щоби приймати такі рішення, оскільки людина, не розібравшись, яку глибину проблеми ми піднімали і яке рішення за місяць продемонструвало свою життєздатність, нічого ліпшого, крім санкцій і переслідування мене особисто і моїх закладів, не придумала. Це мене дуже засмучує. Я буду шукати підтримки у суді», – зазначив Віктор Петров.

Лікар уточнив, що поки у клініці у наявності є вакцина від ковіду, щеплення проводитимуться. Як тільки вона закінчиться – заклад вимушений припинити вакцинацію. Проте, клініка має намір оскаржити розпорядження міністра у суді.

«Ми не злочинці, ми лікарі. Ми зробили добру справу, за яку нас, незрозуміло чому, очорняють і обливають брудом. Ще й приймають адміністративні рішення, які блокують нашу роботу. Ми не лайно і ми не фейк, ми – люди, які добре роблять свою роботу. І міністр має це знати», – заявив Петров.

Нагадаємо, 17 листопада на Закарпатті вперше в Україні запровадили кабінет анонімної вакцинації для людей, які мають підроблений сертифікат про вакцинацію, але фактично не робили щеплення. За кілька днів після старту роботи кабінету Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, назвав відкриття на Закарпатті анонімного пункту вакцинації від Covid-19 незаконним, підкресливши, що «ніякої анонімності бути не може». Натомість ініціатори запровадження вакцинації наголошували, що зверталися до місцевого департаменту охорони здоров’я з такою ініціативою, а міністр не розібрався у ситуації.

У середу, 8 грудня, під час прес-конференції один із ініціаторів запровадження кабінету анонімної вакцинації, лікар-інфекціоніст Віктор Петров розповів, що із 17 листопада загалом у кабінеті анонімної вакцинації щеплення зробили понад 1,4 тис. людей. Серед тих, хто прийшов вакцинуватися були, зокрема, понад 200 медпрацівників, 107 держслужбовців, 370 освітян, 20 підприємців, 65 військових, а також 134 людини, які не робили щеплення через приналежність до певних релігійних громад. «Ці всі люди мали підроблені папери і для медичної системи вони не були вакцинованими, хоча мали так званий сертифікат», – наголосив Віктор Петров.

Ініціатор запровадження кабінету анонімної вакцинації, керівник кафедри соціальної роботи УжНУ, депутат Закарпатської облради Федір Шандор наголошував, що Закарпаття, як і всі регіони України масово списує невикористані дози вакцин, при цьому в сторону медиків, які закликають пацієнтів не боятися і приходити робити щеплення, щоб зберегти життя, лунає критика від керівництва МОЗ. За словами Федора Шандора, ініціатива із запровадження анонімного кабінету вакцинації від коронавірусу має на меті показати людям, які зробили помилку і придбали підроблений сертифікат, що медики – не є їхні вороги, і переконати прийти й зробити щеплення.