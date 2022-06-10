Провайдер незаконно транслював заборонені в Україні російські телеканали

50-річного директора компанії-провайдера кабельного телебачення із Закарпаття підозрюють у трансляції заборонених в Україні пропагандистських російських телеканалів. Крім того, за даними СБУ, провайдер транслював кілька українських каналів без укладення жодних договорів. Під час обшуків у офісі провайдера вилучили техніку, директору компанії загрожує до 6 років позбавлення волі.

Як у п’ятницю, 10 червня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, директор однієї із місцевих компаній, яка надає послуги кабельного телебачення, через супутник транслював заборонені в Україні російські телеканали, а також ретранслював українське ТБ без укладення необхідних договорів.

«Він здійснював незаконну ретрансляцію вітчизняних телеканалів без укладення договорів на розповсюдження програм мовлення з правовласниками. Крім цього, зловмисник через супутниковий сигнал транслював заборонені в Україні згідно з рішеннями РНБО пропагандистські телеканали РФ», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі СБУ Закарпаття ZAXID.NET уточнили, що підозрюваний директор компанії, яка надавала послуги кабельного телебачення, є 50-річним мешканцем Берегівського району. Компанія-провайдер також діяла на території Берегівщини та надавала послуги з підключення кабельного телебачення.

Як додають у прес-службі Закарпатської обласної прокуратури, берегівська компанія отримувала прибуток – абонентську плату від користувачів кабельного ТБ. «Директор підприємства порушив суміжні права товариств, які мали виключне право на розповсюдження цих програм і завдав їм збитки на майже 277 тис. грн. Крім того, в ході проведення слідчих дій правоохоронці заблокували ретрансляцію і кількох російських телеканалів, мовлення яких в Україні офіційно заборонене», – зазначають у прокуратурі.

Під час обшуків в офісі провайдера правоохоронці вилучили 69 одиниць телекомунікаційного обладнання, яке використовувалося для прийому, розподілу та ретрансляції медіаконтенту.

50-річному керівнику фірми-провайдера оголосили про підозру за ч. 3 ст. 176 ККУ (порушення суміжних прав, тобто незаконне розповсюдження програм мовлення, вчинене службовою особою з використанням службового становища, що завдало шкоди у значному розмірі). За скоєне мешканцю Берегівщини загрожує до шести років позбавлення волі із забороною займатися певною діяльністю протягом трьох років.