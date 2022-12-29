Мешканця Закарпаття оштрафували на 10,2 тис. грн за опір працівникам поліції. Інцидент стався у вересні 2022 року в Мукачеві, коли п’яний чоловік агресивно поводився і намагався вдарити жінку. Свідками цього стали троє поліцейських, які одразу намагалися поговорити з чоловіком, однак той почав втікати. Коли його все ж наздогнали, той почав хапати правоохоронців за форму, зірвав з одного шеврони і вдарив іншого. У суді чоловік свою вину визнав, пояснивши свої дії розладами зі здоров’ям.

Як зазначається у вироку Мукачівського міськрайонного суду, інцидент стався ввечері 8 вересня 2022 року. Поліцейські помітили агресивну поведінку чоловіка, зробили йому зауваження та намагалися його зупинити. Зловмисник матюкався на патрульних, кілька разів намагався втекти, агресивно поводився, шарпав поліцейських за одяг, зірвав із форми правоохоронців шеврони та вдарив одного із них. «Протиправні дії Антона Діденка продовжувались близько 15 хвилин та були припинені лише після застосування до нього засобів фізичного впливу та наручників. Дії обвинуваченого суд як опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов`язків з охорони громадського порядку», – зазначається у вироку суду.

Під час судового засідання Антон Діденко свою вину визнав, підтвердив обставини інциденту та сказав, що розкаюється. Обвинувачений сказав, що «є учасником бойових дій, раніше отримав травму, йому призначено інвалідність, у зв’язку з чим виникають розлади здоров’я, що призводить до втрати пам’яті».

Суддя Мукачівського районного суду Оксана Маргитич врахувала, що Антон Діденко «є учасником бойових дій, раніше не судимий, щиро розкаявся, на його утриманні перебуває малолітня дитина, потерпілі претензій до нього не мають, є інвалідом III групи, внаслідок отриманої травми в ході бойових дій, суд вважає, що необхідним та достатнім для його виправлення та запобігання скоєнню нових кримінальних правопорушень призначити йому покарання у виді штрафу».

Відтак Оксана Маргитич визнала фігуранта справи винним за ч. 2 статті 342 ККУ (опір працівникам правоохоронних органів) та, із застосуванням ст. 69 ККУ, призначила йому більш м’яке покарання, аніж передбачено санкцією статті: чоловіка зобов’язали сплатити 10,2 тис. грн штрафу. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному суді.