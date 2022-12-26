Медикаменти франківець продати не встиг: на ринку його виявили волонтери

Мешканцю Івано-Франківська призначили умовний термін за шахрайство та крадіжку медикаментів з волонтерського складу. За даними правоохоронців, зловмисник обікрав волонтерський склад у франківському драмтеатрі на понад 80 тис. грн. Крім того, чоловік отримав від настоятеля римо-католицької церкви у Франківську продукти нібито для ЗСУ, а потім продав їх на ринку. У суді чоловік свою вину визнав і просив суворо його не карати.

Як писав ZAXID.NET, поліція затримала 38-річного мешканця Івано-Франківська у червні 2022 року після звернення волонтерів, які побачили, як чоловік торгує гуманітарною допомогою на місцевому ринку. Виявилося, що Андрій Наритник був членом громадського формування «Штаб оборони Прикарпаття» і разом з поліцейськими здійснював охорону громадського порядку в Івано-Франківську. Чоловік мав вільний доступ до волонтерського складу у франківському драмтеатрі та викрав звідти медикаменти та інші речі на суму понад 80 тис. грн.

Крім того, поліцейські встановили, що Андрій Наритник обманув і настоятеля одного з місцевих храмів. Чоловік увійшов у довіру до римо-католицького священика та взяв від нього харчові продукти на понад 8 тис. грн для відправки військовим ЗСУ, а сам продав усе на ринку.

У суді фігурант справи сказав, що розкаюється у вчиненому і визнає свою вину, підтвердив, що продавав продукти з гуманітарної допомоги на ринку і попросив його суворо не карати.

Відтак суддя Івано-Франківського міського суду Наталія Деркач визнала Андрія Наритника винним за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка у великих розмірах), засудила його до п’яти років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши іспитовий термін на три роки. Крім того, чоловіка зобов’язали відшкодувати державі 48,5 тис. грн за проведення судових експертиз. Вирок ще може бути оскаржений у суді протягом 30 днів.