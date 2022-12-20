32-річному мешканцю Івано-Франківської області присудили п’ять років ув’язнення за викрадення та підпал автомобіля. Злочин стався ще у 2018 році: обвинувачений разом з неповнолітнім спільником вночі пробралися на приватне подвір’я, викрали автомобіль мешканця Коломийського району, а зранку спалили авто.

Як повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури, обоє викрадачів на момент скоєння злочину перебували п’яні. Восени 2018 року 32-річний прикарпатець разом з неповнолітнім знайомим пробралися до приватного господарства та викрали автомобіль Opel Astra, що належав мешканцю Коломийського району. Зранку автомобіль чоловіки спалили.

«У стані алкогольного сп’яніння вони посеред ночі проникли до приватного господарства, а звідти виїхали на автомобілі Opel Astra та на ранок спалили його», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Відтак суд визнав 32-річного мешканця Прикарпаття винним за ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 304 ККУ (крадіжка автомобіля та втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність) та присудив п'ять років ув'язнення. Його спільник отримав умовне покарання: суд призначив йому 5 років ув'язнення, але з іспитовим терміном на три роки.