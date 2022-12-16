Мешканця Рахова засудили до двох місяців арешту за п’яний напад на солдата біля військкомату. Інцидент стався у вересні 2022 року: чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підійшов до постового біля військкомату, почав матюкатися на солдата, погрожувати вбивством, а відтак накинувся на нього із мисливським ножем. Причин своєї поведінки нападник не пояснив. У суді чоловік свою вину визнав і просив суворо його не карати.

Як зазначається у вироку Рахівського районного суду, напад на солдата стався 10 вересня 2022 року біля військкомату на вулиці Миру в Рахові. Місцевий мешканець Микола Шемота, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підійшов до солдата Романа Б., який у той момент перебував на пості біля військкомату, почав публічно його ображати нецензурною лайкою та погрожувати ножем.

Під час судового засідання Микола Шемота підтвердив, що того дня перебував біля військкомату у Рахові, на посту побачив військового, підійшов до нього, вийняв ніж та погрожував солдату фізичною розправою. Мотивів свого вчинку чоловік не пояснив, однак зазначив, що щиро розкаюється і просив суворо його не карати.

Потерпілий Роман Б. цивільного позову не заявляв, під час суду сказав, що матеріальних та моральних претензій до нападника не має. Очевидці інциденту підтвердили, що нападник погрожував військовому фізичною розправою і публічно ображав його.

Відтак суддя Рахівського районного суду Марія Марусяк визнала Миколу Шемоту винним за ч. 1 ст. 129 ККУ (погроза вбивством) та призначила йому два місяці арешту. Строк відбування покарання рахуватимуть і моменту оголошення вироку – з 8 грудня. Крім того, обвинувачений зобов’язаний відшкодувати державі 755 грн процесуальних витрат. Вирок може бути оскаржений у суді протягом 30 днів.