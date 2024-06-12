Господарський суд Хмельницької області скасував передачу у комунальну власність понад 15 га земель заказника місцевого значення «Княже озеро», вартістю 200 млн грн. Про це 12 червня повідомили у пресслужбі прокуратури.

За даними правоохоронців, Головне управління Держгеокадастру передало ділянку заказника Крупецькій сільській раді, як землі сільськогосподарського призначення. Втім, на території Княжого озера є рідкісні види тварин і рослин, що занесені до Червоної книги.

«Реагуючи на порушення, прокурори звернулись з позовом до суду. Наразі відновлено належний правовий статус земель природно-заповідного фонду, що перебувають під особливою охороною держави​​​​​», – зазначають у прокуратурі.

Додамо, що Княже озеро – заказник місцевого значення в Україні. Розташований на правому березі річки Горинь, між селами Крупець і Колом'є Шепетівського району, у межах природної зони Мале Полісся. Його загальна площа – 75,8 га.