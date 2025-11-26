Головною причиною сумнівів є те, що залізний купорос втрачає свою дію за холодної погоди

Серед садівників часто можна почути поради щодо використання залізного купоросу, ним обробляють дерева як навесні, так і восени для боротьби з мохом, шкідниками та грибковими інфекціями. Проте частина фахівців виступає проти осіннього застосування цього препарату. Є кілька важливих аргументів, на які варто зважати перед тим, як братися за обробку. Про це пише Best home ideas.

Низькі температури знижують ефективність

Головною причиною сумнівів є те, що залізний купорос втрачає свою дію за холодної погоди. Фахівці наголошують: обробку можна проводити лише тоді, коли температура повітря стабільно тримається вище +5…+6 °C. Якщо ж показники нижчі, препарат практично не працює, і очікувати видимого результату марно.

Ризик пошкодження кори та опіків

Прихильники обережного підходу звертають увагу й на можливість хімічних опіків. Неправильно підібрана концентрація або обробка в несприятливих умовах можуть пошкодити кору дерев. Такі травми знижують їхню стійкість до морозів, а це означає гіршу зимівлю та можливі втрати навесні.

Обмежений спектр дії

Ще один аргумент полягає в тому, що залізний купорос ефективний лише проти грибкових хвороб. Він не діє на бактеріальні чи вірусні інфекції, тому розраховувати на повноцінний захист саду від усіх можливих проблем не варто. Це важливо враховувати, щоб не мати завищених очікувань від обробки.