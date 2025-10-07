Особливо корисний залізний купорос у догляді за плодовими деревами

Залізний купорос, або сульфат заліза, – це порошкоподібна речовина світло-зеленого кольору, яку часто застосовують у садівництві для боротьби з грибковими хворобами, мохами, лишайниками та як мікродобриво. Він має знезаражувальні властивості і є джерелом заліза для ґрунту. Особливо корисний залізний купорос у догляді за плодовими деревами, виноградниками, ягідниками. Препарат не накопичується в плодах і безпечний при правильному використанні. Як і коли його застосовувати, пише ТСН.

Коли обробляти сад залізним купоросом

Залізний купорос найчастіше використовують у два періоди року – ранньою весною та восени:

весною обробку проводять до розпускання бруньок, щоби знищити спори грибків, які могли перезимувати на гілках;

восени після опадання листя застосовують для глибокої дезінфекції дерев, кущів та ґрунту навколо: це допомагає зменшити ризик зараження культур наступного року.

Як розводити залізний купорос для обприскування

Готовий розчин потрібно готувати безпосередньо перед використанням, він не зберігається довго, максимум 24 години. Під час розведення важливо дотримуватися точних пропорцій.

Приблизні норми розведення:

1% розчин – 10 грамів купоросу на 1 літр води;

2% розчин – 20 грамів на 1 літр води;

0,5% розчин – 5 грамів на 1 літр (підходить для винограду).

Для зручності дозування можна орієнтуватися на ложки:

чайна ложка – приблизно 5 г;

столова ложка – близько 15-16 г;

Порошок розчиняють у теплій воді, ретельно перемішуючи до повного розчинення.

Які культури можна обробляти: