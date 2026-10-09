Позбутися різкого запаху можна без спеціальних засобів

Після приготування страв із часником його запах може надовго залишитися на шкірі, причому звичайне миття рук не завжди допомагає. Та позбутися різкого запаху можна без спеціальних засобів – достатньо скористатися тим, що є на кухні. УНІАН розповідає, як швидко прибрати запах часнику з рук.

Чому запах часнику не зникає з рук?

Коли ви нарізаєте або розчавлюєте часник, у ньому утворюється аліцин – сірковмісна сполука. Аліцин і продукти його розпаду надають часнику характерного запаху, який може залишатися на шкірі навіть після миття рук із милом.

Як прибрати запах часнику?

Щоб послабити запах часнику, спробуйте потерти вологі руки об чисту поверхню з нержавіючої сталі, наприклад ложку або кран, якщо він виготовлений із цього матеріалу. Припускають, що сірковмісні сполуки взаємодіють із поверхнею сталі, завдяки чому запах стає менш відчутним.

Холодна вода, під якою ви промиєте руки, допоможе молекулам часнику залишатися на поверхні шкіри, щоб їх було легше перенести на метал. Водночас гаряча вода може посилити запах, тому що прискорює випаровування цих речовин.

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Як правильно використовувати цей спосіб:

Змочіть руки холодною водою. Притисніть пальці до крана або іншого металевого предмета (ложки, раковини з нержавіючої сталі). Потріть руки об поверхню 20–30 секунд. Знову промийте руки холодною водою.

Очікується, що після цього запах стане менш відчутним або зникне.