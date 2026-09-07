Плями від куркуми належать до тих забруднень, які можуть надовго залишатися на тканині

Плями від куркуми належать до тих забруднень, які можуть надовго залишатися на тканині. Саме тому діяти краще одразу. The Spruce розповідає, як легко видалити плями від куркуми з одягу.

Як видалити плями від куркуми?

Видаліть надлишок рідини.

Якщо на вашому одязі з’явилася мокра пляма від куркуми на масляній основі, наприклад, від соусу, спробуйте спочатку за допомогою ложки або ножа видалити надлишок соусу, що залишився на поверхні одягу. Діяти слід швидко, щоб пляма не встигла в’їстися.

Посипте харчовою содою.

Візьміть трохи харчової соди та рясно посипте нею пляму. Залиште на 20 хвилин. Порошок витягне та вбере олію з плями. Після цього просто змахніть надлишки харчової соди.

Занурте забруднену ділянку.

Якщо на одязі залишилася пляма від порошку куркуми, а не від куркуми на масляній основі, почніть з цього кроку. Якщо у вас пляма від куркуми на масляній основі, ці кроки також застосовуються.

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Помістіть забруднену ділянку одягу в миску з оцтом і залиште на 20 хвилин. Перед тим як продовжувати, відіжміть надлишки оцту.

Виперіть річ.

Виперіть річ із плямами в пральній машині на циклі з холодною водою. Після прання одяг можна вивісити сушитися, але перед цим переконайтеся, що пляма повністю зникла, оскільки тепло закріпить її.