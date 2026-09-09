Однією з причин неприємного запаху може бути забруднений випарник кондиціонера

Неприємний запах, який з’являється після ввімкнення кондиціонера в автомобілі, часто виникає через накопичення бруду, пилу та вологи всередині системи. «РБК-Україна» розповідає, як самостійно очистити систему, щоб неприємний запах зник.

Чому з кондиціонера йде запах сирості: як це виправити?

Однією з причин неприємного запаху може бути забруднений випарник кондиціонера. Під час роботи на ньому утворюється конденсат, а разом із вологою там можуть накопичуватися пил, бруд та мікроорганізми. Саме тому після ввімкнення кондиціонера в салоні може з’явитися характерний запах сирості.

Перед очищенням також рекомендовано перевірити салонний фільтр. Якщо ви давно його не змінювали, він може бути забитий пилом. У такому разі фільтр краще замінити, адже іноді вже цього достатньо, щоб повністю розв’язати проблему.

Якщо ж запах залишається, можна провести очищення спеціальним піноутворювальним очищувачем для автомобільного кондиціонера. Такі засоби продають в магазинах автотоварів. Вони мають довгу трубочку, за допомогою якої піна потрапляє до випарника через дренаж або повітроводи, залежно від конструкції конкретного авто.

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Важливо після очищення дати системі добре просохнути. Також перевірте, чи нормально працює дренаж кондиціонера: під час роботи системи під автомобілем зазвичай з’являється краплі води. Якщо конденсат не відводиться, волога може залишатися всередині й запах швидко повернеться.

Як не довести кондиціонер до такого стану?

За кілька хвилин до завершення поїздки вимкніть кондиціонер, але залиште вентилятор працювати. Так тепле зовнішнє повітря допоможе висушити випарник та зменшити кількість вологи всередині системи.