ДТП, у скоєнні якої підозрюють екс-міліціонера, сталася в Запорізькій області влітку 2020 року

У Запорізькій області повідомили про підозру колишньому міліціонеру, який ще влітку 2020 року скоїв смертельну ДТП, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Аби уникнути відповідальності, екс-міліціонер перетягнув на водійське крісло тіло загиблого пасажира.

За інформацією Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції, влітку 2020 року екс-міліціонер, рухаючись на власному автомобілі Volkswagen Passat, не впорався з керуванням, внаслідок чого авто з’їхало в кювет і перекинулось.

Водій і 33-річний пасажир отримали травми, однак залишилися живими. А ось ще один 33-річний пасажир загинув на місці події.

«», – з’ясували правоохоронці через більш ніж півроку після ДТП.

Також поліцейські стверджують, що екс-міліціонер був п’яний.

Наразі відомо, що екс-міліціонеру з Запорізької області за вчинення смертельної ДТП загрожує ув’язнення на строк від трьох довосьми років.з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.