Запорізькому екс-міліціонеру оголосили підозру за смертельну ДТП, вчинену торік
Екс-міліціонер для приховування наслідків ДТП перетягнув на водійське крісло тіло загиблого пасажира
У Запорізькій області повідомили про підозру колишньому міліціонеру, який ще влітку 2020 року скоїв смертельну ДТП, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Аби уникнути відповідальності, екс-міліціонер перетягнув на водійське крісло тіло загиблого пасажира.
За інформацією Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції, влітку 2020 року екс-міліціонер, рухаючись на власному автомобілі Volkswagen Passat, не впорався з керуванням, внаслідок чого авто з’їхало в кювет і перекинулось.
Водій і 33-річний пасажир отримали травми, однак залишилися живими. А ось ще один 33-річний пасажир загинув на місці події.
«», – з’ясували правоохоронці через більш ніж півроку після ДТП.
Також поліцейські стверджують, що екс-міліціонер був п’яний.
Наразі відомо, що екс-міліціонеру з Запорізької області за вчинення смертельної ДТП загрожує ув’язнення на строк від трьох довосьми років.з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.