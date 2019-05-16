Запуск в Україні мобільного зв'язку 5G можливий уже з 2020 року

Мобільний зв'язок п'ятого покоління забезпечує високу швидкість передачі даних, яка досягає 25 Гб/с

У Нацкомісії зі зв'язку стверджують, що запуск в Україні мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G) можливий уже з 2020 року. Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації Олександр Животовський, передає Liga.net.

За його словами, 5G можна впроваджувати вже з 2020 року.

«Ми аналізуємо частоти, які можуть бути використані для 5G. Деякі вже очевидні - це 700 МГц і 3400 МГц. Деталі щодо інших необхідних частот - а це понад 20 ГГц - будуть визначені цієї осені на WRC 2019», - зазначив він.

За його словами, зараз потрібно домовитися з мовниками і військовими про умови переходу з частот 700-800МГц в більш низькі діапазони.

«У світі, це - називається звільненням» цифрового дивіденду» і всі країни це зробили років сто тому. З очевидних причин, домовлятися з Нацрадою і мовниками будемо після закінчення виборів», - додає глава НКРЗІ.

Додамо, що мобільний зв'язок п'ятого покоління забезпечує високу швидкість передачі даних, яка досягає 25 Гб/с. Це дає можливість транслювати відео з роздільною здатністю Ultra HD.