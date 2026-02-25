Кулінари поділилися секретами, як зробити її правильно, щоб борщ вийшов яскравим та збалансованим

Засмажка – основа борщу, яка значною мірою визначає насичений смак, аромат та колір супу. Кулінари поділилися секретами, як зробити її правильно, щоб борщ вийшов яскравим та збалансованим. Pixel Inform розповідає, які хитрощі допоможуть зробити насичену засмажку.

Техніка обсмажування – ключ до смаку

Багато хто тушить засмажку під кришкою, щоб вона вийшла більш насиченою. Але не всі знають про те, що такий борщ найчастіше втрачає свій колір. Тому не варто накривати кришкою засмажку в процесі готування.

Відмовтеся від олії

Хоча у більшості випадків засмажку готують на олії, ви можете спробувати посмажити овочі на салі. Така засмажка виходить дуже смачною. Також ви можете спробувати використовувати топлене масло для більш витонченого смаку.