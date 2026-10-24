Олександр Тодорчук очолив управління комунікацій ЗСУ

Засновник зоозахисної організації UAnimals і співзасновник комунікаційної агенції Gres Todorchuk Олександр Тодорчук очолив Головне управління комунікацій Збройних сил України. У суботу, 24 жовтня, він підтвердив, що приєднався до команди Генерального штабу.

Раніше про його призначення повідомила журналістка hromadske Діана Буцко. За її словами, після призначення нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого посаду керівника Головного управління комунікацій залишив Богдан Сеник, який тривалий час очолював цей підрозділ.

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Як писав «Детектор медіа», Сеник звільнився, оскільки вступив до ад’юнктури Національного університету оборони України.

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Тодорчук подякував Драпатому за довіру та назвав нову посаду великою відповідальністю й непростим викликом.

«Докладу максимум зусиль, аби посилити цей напрям, адже щиро вірю у важливість комунікацій під час війни. Буде складно, динамічно й точно цікаво. Нумо разом застосовувати свої знання та досвід там, де вони сьогодні дійсно потрібні й можуть приносити користь країні», – написав він.

За словами Тодорчука, наразі він знайомиться з командою та вивчає робочі процеси. Також новий керівник закликав людей поділитися своїми враженнями про комунікації ЗСУ, щоб визначити, які підходи варто зберегти й посилити, а що потребує змін.

Нагадаємо, на початку вересня головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий видав доручення, яке обмежує призначення військовослужбовців, фігурантів корупційних справ, на певні посади. Зокрема, документ передбачає можливість не допускати до комплектування підрозділів військових, обвинувачених у тяжких корупційних злочинах.