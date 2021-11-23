Максим Литвин і Олексій Шевченко мають по 35% створеної ними компанії

Двоє зі співзасновників сервісу перевірки правопису Grammarly – українці Максим Литвин і Олексій Шевченко стали доларовими мільярдерами. Такі дані наводить американське видання Forbes.

Це сталося після того, як компанія залучила раунд фінансування у 200 млн доларів, а її капіталізація зросла до 13 млрд доларів. За оцінками видання, Литвину та Шевченку належить по 35% створеної ними компанії. Ще 22% акцій належать інвесторам, які взяли участь у двох інвестиційних раундах в 2019 і 2021 роках. Частка третього засновника Grammarly Дмитра Лідера оцінюється в 1%.

У компанії не підтвердили оцінки Forbes, але розкрити структуру власності відмовились. Там послались на те, Grammarly є приватною компанією і не розголошує дані щодо складу власників компанії та розподілу їхніх часток. Там лише повідомили, що склад власників компанії Grammarly є ширшим за склад засновників і охоплює зокрема й інвесторів Grammarly (компанії Baillie Gifford, General Catalyst, Institutional Venture Partners, Spark Capital, а також фонди та рахунки під керівництвом компанії BlackRock).

Якщо такі оцінки вірні, то це означає, що Литвин та Шевченко можуть посісти друге місце у списку найбагатших українців. За рейтингом Forbes Україна за 2020 рік, їхні статки оцінювались в $260 мільйонів. Першим тоді був Рінат Ахметов (7,6 млрд доларів), а другим Віктор Пінчук (2,5 7,6 млрд доларів). Однак, самі Литвин та Шевченко після успіху свого сервісу переїхали до США та отримують там профільну освіту у галузі MBA – магістра ділового адміністрування. Чи змінювали вони українське громадянство – невідомо.

Стартап Grammarly у 2009 році створили троє киян: Олексій Шевченко, Максим Литвин та Дмитро Лідер. Спершу Шевченко й Литвин хотіли розробити онлайн-сервіс, який би перевіряв твори і реферати студентів на плагіат. Зараз це онлайн-сервіс перевірки граматики, заснований на технологіях штучного інтелекту.

Створений українцями сервіс перевіряє тексти користувачів на грамотність та зручність читання та пропонує способи їх поліпшити. Для цього використовується штучний інтелект. Проект працює як розширення у браузері та офісних програмах, доступний у додатках для смартфонів та комп'ютерів. За оцінкою компанії, Grammarly щодня користуються понад 30 млн людей.