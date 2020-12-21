Заступник глави Офісу президента Олег Татаров написав заяву через суспільний резонанс справи

Заступник глави Офісу президента Олег Татаров, який фігурує у справі розкрадання майна Нацгвардії, написав заяву про призупинення своїх службових обов’язків. Про це 21 грудня заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк у коментарі «Українській правді».

Він зауважує, що Олег Татаров написав відповідну заяву через суспільний резонанс, щоб «не допустити конфлікту інтересів і будь-якого тиску на правоохоронні органи». Зі слів Подоляка, звинувачення стосуються періоду роботи Татарова в приватному бізнесі задовго до призначення його на посаду в державній сфері.

До слова, 21 грудня Олег Татаров також прийшов до Національного антикорупційного бюро по повістку про виклик.

Нагадаємо, 1 грудня НАБУ повідомила про підозри екс-нардепу Максиму Микитасю, який підозрюється у наданні хабаря за недостовірний письмовий висновок судового експерту, та чиновнику МВС Костянтину Дубоносу, який отримав хабар у вигляді паркомісця за 250 тис. грн. Суд заарештував Дубоноса 2 грудня із альтернативою внесення 1 млн грн застави.

Того ж дня стало відомо, що до фальсифікацій експертизи у справі Микитася також може бути причетний заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Проте оголосити йому підозру завадили дії генпропрокурорки Венедіктової, яка змінила процесуальних керівників у цій справі.

18 грудня виконувач обов’язків керівника САП Максим Грищук підписав підозру. Водночас детективи НАБУ отримали право затримати Татарова та провести обшуки в Офісі президента та за місцем його проживання.

Сам Олег Татаров на звинувачення в причетності до справи заявив, що подасть до суду на директора НАБУ для захисту честі, гідності та ділової репутації.