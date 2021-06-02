Заступник голови Чернігівської ОДА через посередника намагався отримати 160 тис. доларів хабара

Правоохоронці затримали заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації, який за 160 тис. дол. обіцяв сприяння у приватизації готельного комплексу, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

«За даними слідства, заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації, залучивши посередника, намагався отримати 160 тис. доларів від громадянина, який виявив бажання приватизувати готельний комплекс на території Чернігівщини», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за цю суму посадовець обіцяв громадянину забезпечити безперешкодне визначення його переможцем торгів з придбання комплексу та подальше підписання відповідних документів для оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна.

Правоохоронці затримали посадовця і посередника під час отримання всієї суми грошових коштів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводу Управління оперативних розробок територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві.

Нагадаємо, 31 травня львівські правоохоронці затримали керівника філії «Новояворівські електромережі» ТзОВ «Нафтогаз тепло» Петра Ковальчука під час отримання хабара у мільйон гривень.