Заступниця голови МЗС України звинуватила Угорщину в імперському мисленні

СуспільствоРоман Ганкевич, 22 березня10710

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Заступниця голови МЗС України звинуватила Угорщину в імперському мисленні
фото UAPRESS
Заступниця голови МЗС Олена Зеркаль

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль звинуватила Угорщину в імперському мисленні щодо України. Про це вона заявила в ефірі телеканалу «Прямий».

За її словами, Угорщина залишилась незадоволеною умовами Тріанонського договору, укладеного по завершенні Першої світової війни, і «це їй болить». «Розділення Австро-Угорської імперії. Сто років. В якому, в наступному році? Це все ж імперське мислення. Як вони були поділені на умовах цього договору, і скільки залишилося території від Угорщини, і де залишились угорці? Все це болить», - заявила Зеркаль.

На переконання заступниці міністра, Угорщина поводиться ще гірше у Словаччині. «Вони наполягають на тому, що їм також потрібна автономія і навчання тільки угорською мовою», - зазначила вона.

Олена Зеркаль переконана, що поведінка Угорщини «завдає головного болю» не тільки Україні, але і ЄС.

«На мій погляд, вже ЄС має головний біль з угорцями. Вони, звичайно, мають головний біль і з поляками також, і їх це дуже бентежить. Тому що це нові країни, які мають створювати всі засадничі функції правових держав. А це відбувається зовсім не так, як воно планувалося», - зазначила Зеркаль.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ України розповів, як Угорщина грає на руку Росії. Зокрема він зазначив, що Угорщина маніпулює в своїх заявах з вимогою відкласти закон України про освіту до 2023 року і висловлюючи невдоволення намірами України відновити військову базу в Берегові Закарпатської області.

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