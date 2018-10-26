Заступниця голови «Ощадбанку» внесла 7 млн грн застави і вийшла з-під варти

Підозрювана внесла всю суму застави через кілька годин після рішення суду

Заступниця голови правління «Ощадбанку» Ірина Земцова, яку підозрюють у причетності до заволодіння 20 млн доларів держбанку і якій суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, внесла заставу у 7 млн гривень.

Про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка, інформує «Українська правда».

За його словами, Земцова внесла всю суму застави через кілька годин після рішення суду, 25 жовтня.

«Вона дуже переймалася, що це непідйомна сума для неї, але внесла її за кілька годин після рішення суду», - сказав прокурор САП.

Як інформував ZAXID.NET, 25 жовтня Солом'янський райсуд взяв під варту заступницю голови правління Ощадбанку Ірину Земцову, яку підозрюють у причетності до заволодіння 20 млн доларів держбанку, а також ще чотирьох фігурантів справи.

Також суд обрав запобіжний захід синові народного депутата Станіслава Березкіна – Максиму Березкіну у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 5 мільйонів гривень, хоча антикорупцыйна прокуратура просила для нього заставу у 150 мільйонів.

Раніше НАБУ і САП повідомили, що розслідують заволодіння 20 млн доларів США державного банку, організоване народним депутатом. У САП пообіцяли найближчим часом направити до ГПУ подання на зняття недоторканності з самого нардепа.