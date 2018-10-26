Суд заарештував сина депутата Березкіна із заставою 5 млн гривень

Максима Березкіна вважають причетним до розкрадання 20 млн грн

Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для сина депутата Верховної Ради Станіслава Березкіна Максима, підозрюваного в причетності до розкрадання 20 млн доларів кредиту «Ощадбанку», у вигляді утримання під вартою і встановив заставу 5 млн гривень. Про це повідомив представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, пишуть «Українські новини».

«Арешт і застава 5 млн гривень», - сказав він.

Рішення суд прийняв 25 жовтня. Зараз САП вивчає питання оскарження рішення, оскільки наполягала на арешті із заставою 150 млн грн.

Інших подробиць прокурор не повідомив.

Як інформував ZAXID.NET, 24 жовтня НАБУ затримало 10 осіб, підозрюваних у заволодінні 20 млн державного «Ощадбанку», в тому числі Максима Березкіна.

5 жовтня суд заарештував п'ятьох підозрюваних: заступницю голови правління Ірину Земцову - із заставою 7 млн гривень, співробітника Департаменту корпоративного бізнесу «Ощадбанку» - із заставою 1,5 млн гривень, керівника ПрАТ «Креатив» - із заставою 2 млн гривень, співробітника ПАТ «Креатив груп «- із заставою 2 млн гривень і співробітника ПАТ «Креатив груп» - із заставою 550 тис. гривень.

За даними слідства, протягом 2013-2015 років посадові особи приватних підприємств, що входили до ПрАТ «Креатив», у змові з посадовими особами «Ощадбанку» підробили документи для отримання кредиту на 20 млн доларів нібито на купівлю насіння соняшнику. Після отримання грошей тодішні власники «Креативу» вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі і Швейцарії. А потім цими ж грошима оплатили придбання корпоративних прав компанії, що володіли цінною нерухомістю.

У результаті корупційної схеми з банку фактично вивели 20 млн доларів (160 млн гривень в еквіваленті на момент скоєння злочину), що призвело до списання майнових прав і, як наслідок, до зменшення активів банку на суму 133 млн грн.