Одарченка визнали винним у спробі підкупу колишнього голови Держвідновлення

Андрій Одарченко, якого у листопаді 2024 року визнали винним у спробі підкупу колишнього голови Держвідновлення Мустафи Найєма, переховується в Угорщині. Про це у четвер, 17 квітня, повідомила «Українська правда».

Джерела журналістів у політичних колах та у правоохоронних органах повідомили, що 22 лютого 2025 року угорська поліція затримала Одарченка у містечку Вашарошнамень. Під час перевірки документів угорські поліцейські побачили, що нардеп перебуває у розшуку. Та під час з'ясування обставин Одарченко повідомив, що попросив в Угорщині притулок, тому його відпустили.

«Також відомо, що засуджений не мешкає в цьому угорському містечку, а приїжджав до українського кордону, щоб когось або щось забрати. А мешкає він у Будапешті. Угорська влада не повідомляє інформацію про долю народного обранця», – розповідають журналісти.

Справа Андрія Одарченка: що відомо

У листопаді 2023 року 45-річний народний депутат Андрій Одарченко намагався підкупити тодішнього голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. Нардеп пропонував топпосадовцю 50 тис. доларів хабаря у криптовалюті за умови сприяння у виділенні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт будівель університету, в якому обіймав посаду ректора.

У пресслужбі НАБУ повідомили, що топпосадовець викрив нардепа та погодився на виділення коштів для ремонту. Згодом народний депутат передав перший транш криптовалюти на 10 тис. доларів. Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.

У листопаді 2023 року Вищий антикорупційний суд призначив Андрію Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців з можливим внесенням 15 млн грн застави. Одарченко цю суму вніс й суд зобов'язав його носити електронний браслет, але, попри це, органи внутрішніх справ браслета на нього не надягали.

У вересні 2024 року обвинувачений не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду. Пізніше стало відомо, що він незаконно перетнув державний кордон. Його оголосили у міжнародний розшук.

14 листопада ВАКС засудив Одарченка до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.