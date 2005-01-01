Засудженого в Росії українця Сизоновича побоями двічі довели до клінічної смерті

Про це заявила консул України в РФ, яку тільки на другий рік ув'язнення допустили до українця

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 09:2012221

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Засудженого в Росії українця Сизоновича побоями двічі довели до клінічної смерті
фото з відкритих джерел
Олексій Сизонович в російському суді

Вперше до українця, засудженого за звинуваченням у тероризмі, допустили українського консула. 61-річного пенсіонера з Краснодона Олексія Сизоновича відвідала консул України в Новосибірську Діана Іванова, повідомило «Радіо Свобода».

«Він сказав, що зараз у нього все більш-менш нормально. Але мучить головний біль. І виникає питання, звідки він узявся. Людина виглядає нормально, видно, що в новому тюремному одязі», – зазначила дипломатка.

«Як розповів мені Олексій Іванович, в той час, коли він перебував у Ростові-на-Дону, його сильно били. Били так, що двічі він був в стані клінічної смерті. Він сказав, що до нього застосовувалися тортури, в тому числі і електричним струмом», — повідомила консул України в Новосибірську Діана Іванова.

Вона також додала, що: «консула не хотіли пускати, тому що після побиття голова Сизоновича була вся чорна і вдвічі більше розміром, ніж зараз. Зараз людина виглядає нормально. А коли він ішов на суд в Ростові, на обличчя наклали дуже багато гриму».

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії 31 липня 2017 року засудив громадянина України Олексія Сизоновича до 12 років позбавлення волі і штрафу. Суд визнав Сизоновича винним у підготовці терактів в Ростовській області Росії, незаконному перетині кордону і незаконному володінні вибухівкою.

За версією слідства, Сизонович приїхав до міста Каменськ-Шахтинський у Ростовській області Росії, де робив знімки залізниці, нібито плануючи напад.

Російське видання «Медіазона» зазначає, що на суді у його справі як свідки виступали люди, пов’язані з контрольованим РФ угрупованням «ЛНР». Офіційний представник України не був допущений до зустрічі з Сизоновичем, який перебував під арештом від серпня 2016 року.

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