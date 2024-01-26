Викладач систематично вимагав хабарі за відсутність студентів на практичних заняттях

Підозрюваний у систематичних поборах зі студентів Ужгородського національного університету завідувач кафедри військової підготовки, полковник запасу Василь Олійник повернувся на роботу. Сталося це після завершення строку його відсторонення від посади за кримінальною справою, яку розглядає Ужгородський міськрайонний суд.

Як повідомили в суді 25 січня, викладач був відсторонений від посади на час досудового розслідування – з 25 жовтня 2023 року до 19 січня 2024 року. Клопотання про продовження строку відсторонення від посади Василя Олійника не надходило.

«17 січня 2024 року, після завершення досудового розслідування, до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо обвинувачення вже згаданого громадянина України у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.368 КК України. Разом з обвинувальним актом, клопотання про продовження строку відсторонення від посади, обрання чи зміни запобіжного заходу не надійшло. Суд не має права за власною ініціативою, без клопотання сторони обвинувачення, продовжувати обраний раніше захід забезпечення кримінального провадження, а саме відсторонення від посади», – інформують в Ужгородському міськрайонному суді.

Як зазначили у коментарі ZAXID.NET у Закарпатській обласній прокуратурі 26 січня, Ужгородська окружна прокуратура вже звернулася із клопотанням, аби обвинувачений і надалі був відсторонений від посади.

«Розгляд цього клопотання має відбутися на підготовчому засіданні, яке Ужгородський міськрайонний суд призначив на 8 лютого 2024 року. Зауважимо, що поза межами строку досудового розслідування (в цьому випадку – після 19.01.2024), враховуючи норми законодавства, продовження строків відсторонення особи від посади не було можливим. Прокуратура, як і під час слідства, так і надалі в ході судового розгляду, притримується позиції щодо необхідності відсторонення обвинуваченого від викладацької діяльності на цей період. Метою є унеможливити вчинення нових правопорушень, пов’язаних із професійною діяльністю, а також можливість впливати на хід судового розгляду та інших його учасників, зокрема свідків», – розповіла речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.

Нагадаємо, завідувача кафедри військової підготовки УжНУ Василя Олійника СБУ затримала 20 жовтня під час одержання хабаря. За даними слідства, викладач систематично вимагав хабарі за відсутність студентів на практичних заняттях. За 300-500 доларів він гарантував можливість не відвідувати військову кафедру протягом навчального семестру. Сума залежала від кількості пропущених занять. За один навчальний семестр завідувач отримував близько 10-15 тис. доларів.