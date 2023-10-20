За один навчальний семестр завідувач отримував близько 10-15 тис. доларів

На Закарпатті СБУ викрила завідувача кафедри військової підготовки одного з місцевих вищих навчальних закладів, який вимагав хабарі у студентів. Про це у п’ятницю, 20 жовтня, повідомили у СБУ Закарпатської області.

За даними слідства, завідувач кафедри систематично вимагав хабарі за відсутність студентів на практичних заняттях. За 300-500 доларів він гарантував можливість не відвідувати військову кафедру протягом навчального семестру. Сума залежала від кількості пропущених занять. За оперативними даними, за один навчальний семестр завідувач отримував близько 10-15 тис. доларів.

Крім цього, за даними спецслужби, завідувач кафедри вимагав хабарі за успішне складання іспиту під виглядом донатів на ЗСУ. Отримані гроші ймовірно привласнював. Правоохоронці затримали його «на гарячому» під час отримання хабара.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Такий злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Вирішується питання стосовно обрання йому міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.