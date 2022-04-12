Захоплення влади на заході України готували через екс-розвідника, пов'язаного з Росією

Один із учасників угрупування, яке готувало створення так званих «народних республік» у західних областях України, пішов на співпрацю зі слідством та розповів деталі підготовки повалення влади в Івано-Франківську та Хмельницькому. Зокрема, завданням сепаратиста було знайти 500 військовослужбовців, які мали бути готові до силового захоплення адмінбудівель. Їх також планували забезпечити зброєю.

Про затримання організаторів «народних республік» на заході України СБУ повідомила ще на початку березня 2022 року. Тоді йшлося про групу осіб, які планували створення «Федеративної республіки Україна», куди мали увійти Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська та Чернівецька області. Сепаратисти планували дискредитувати та позбавити підтримки суспільства силовиків. Інспірувати недовіру до правоохоронних органів. Далі озброєні сепаратисти мали ліквідувати ключових керівників силових органів і представників влади.

У вівторок, 12 квітня, прес-служба СБУ оприлюднила свідчення одного із учасників угрупування, який погодився співпрацювати зі слідством. Зокрема, затриманий розповів, що готувати створення «народних республік» в Івано-Франківську та Хмельницькому почали ще влітку 2021 року. На чоловіка вийшов колишній співробітник російської розвідки та попросив підшукати людей, які можуть створити «народну владу».

«Влітку 2021 року під час особистих зустрічей він почав розпитувати мене, як я ставлюсь до влади і запропонував створити народу владу – національні збори, делегати до яких мають бути вибрані із самого низу. Тобто, делегати мають вибиратися з початку із сіл, міст, потім – районні ради, обласні, і потім вже республіканські ради», – розповів затриманий.

За його словами, на «республіканських зборах» планували прийняти низку документів, у тому числі зі зверненням до діючої влади з вимогою піти з посад. Крім того, група готувала силове захоплення адмінбудівель у разі, якщо влада не зголоситься добровільно піти. Для цього чоловік повинен був знайти близько 500 осіб, бажано – військовослужбовців, яких мали забезпечити зброєю для силового захопленні влади на заході України.

«Запропонував мені підібрати або знайти людей із числа військовослужбовців, в тому числі які воювали в АТО, з тою ціллю, щоб у подальшому ці люди були залучені до захоплення адмінбудівель і повалення вади. Цих осіб мали забезпечити зброєю. Крім того, казав, що йому потрібно для того, щоб це зробити, десь 500 осіб», – зазначив затриманий, додавши, що у жовтні-листопаді 2021 року мав зустрічі із колишнім спецпризначенцем, якого просив підшукати надійних осіб для створення боєздатних груп, які будуть залучені для захоплення приміщень.

У прес-службі СБУ уточнюють, що чоловік повністю визнав свою вину. Справу щодо нього за ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) уже направили до суду. За скоєне чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.