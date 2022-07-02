Від пориву вітру дерево впало на Tesla, Lexus, два Subaru і два Ford.

У селі Карпати поблизу Мукачева на припарковані поблизу готелю автомобілі від сильного вітру впало дерево. Загалом пошкоджено шість автомобілів – Tesla, Lexus, два Subaru і два Ford.

Як повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, падіння дерева сталося внаслідок сильного пориву вітру. Інцидент стався ввечері п’ятниці, 1 липня, у селі Карпати Мукачівського району. Дерево впало на шість припаркованих на стоянці біля готелю автомобілів – два Subaru, два Ford, Tesla та Lexus. Машини отримали механічні ушкодження, ніхто з людей не постраждав.

«Автомобілі було припарковано на стоянці, поблизу одного з готелів у селі Карпати Мукачівського району, коли через сильні пориви вітру, на них впало дерево. Для допомоги автовласникам залучались рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Свалява. Вони розкряжували деревину та звільнили автомобілі та проїжджу частину», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Зазначимо, у п’ятницю, 1 липня, Закарпатський гідрометеорологічний центр оголосив штормове попередження. Зокрема, синоптики зазначали, що в другій половині дня майже на всій території Закарпатської області очікується шквальний вітер до 15-20 м/с, короткочасні дощі та грози.