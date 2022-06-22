Потерпілу мешканку Кам'янця-Подільського доставили до лікарні

У Кам’янці-Подільському дерево впало на 79-річну місцеву мешканку, яка сиділа на лавці біля під’їзду багатоповерхівки. Рятувальники дістали жінку з-під дерева, потерпілу забрала швидка.

Як повідомляє прес-службі ДСНС Хмельницької області, інцидент стався у вівторок, 21 червня, поблизу п’ятиповерхівки на вулиці Пушкінській у Кам’янці-Подільському. 79-річна жінка в момент падіння дерева відпочивала на лавці біля під’їзду. Дерево було пошкоджене сильним вітром.

«На лавочці під під’їздом у той час відпочивала 79-річна пані Надія. Саме на місце, де вона сиділа, і прийшлося падіння дерева. Рятувальники Кам’янеччини за хвилини зреагували на повідомлення на подію та прибули визволяти літню жінку», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Потерпілу 79-річну мешканку Кам’янець-Подільського передали медикам швидкої допомоги. Рятувальники також нагадують, що гідрометцентр попереджав мешканців міста про погіршення погоди та сильний поривчастий вітер на території всієї Хмельницької області.