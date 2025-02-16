Київський клуб зіграє два останні поєдинки перед поверненням в Україну

У неділю, 16 лютого, київське «Динамо» на навчально-тренувальних зборах в Туреччині проведе одразу два спаринги, які стануть завершальними в межах підготовки до другої частини сезону. Суперниками «біло-синіх» стануть РФШ та «Петрокуб». Зустріч з латвійцями розпочнеться о 10:30 за київським часом, у дуель з молдованами стартує о 15:30.

РФШ добре знайомий українським уболівальникам, адже зовсім нещодавно зустрічався з київським «Динамо» (0:1) в Лізі Європи. На зборах в Туреччині чинний чемпіон Латвії встиг провести вже 8 спарингів, в яких: розгромив латвійську «Супер Нову» (7:0), програв естонському «Нимме Калью» (0:1), здолав литовський «Жальгіріс» (1:0) та естонську «Флору» (2:0), перестріляв литовську «Бангу» (4:2), розніс грузинське «Динамо» Батумі (5:1), а також поступився донецькому «Шахтарю» (1:3) та взяв гору над рівненським «Вересом» (1:0).

Другий суперник киян – «Петрокуб» – чинний чемпіон Молдови. У поточному сезоні команда йде у турнірній таблиці Суперліги на третій сходинці. На зимових зборах «Петрокуб» зіграв 5 матчів: здолав молдовські «Шериф» (3:1) та «Саксан» (3:2), розписав бойові нічиї з казахським «Жетису» (2:2) та українською «Олександрією» (2:2) та переміг узбецький «Бунедкор» (1:0).

«Динамо» та «Петрокуб» ще жодного разу не зустрічалися в офіційних поєдинках. А ось під час зборів одного разу грали у товариському матчі. Сталося це рік тому, 16 лютого 2024 року. Тоді команди розійшлися миром 1:1.

FAVBET фаворитом матчу РФС – «Динамо» вважає українську команду. На перемогу киян дають 1,80, тоді як успіх латвійців оцінюють у 3,60. Нічия котирується у 4,00. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,51, тоді як тотал менше 2,5 – 2,38.

Де дивитися завершальні товариські матчі «Динамо»

Матч з РФШ через технічні причини транслюватися не буде. Натомість дуель з «Петрокубом» у прямій трансляції покаже клубний YouTube-канал «Динамо».

Зігравши ці матчі, команда повернеться до України, де на клубній базі готуватиметься до матчу з «Карпатами», що відбудеться у Києві 23 лютого.