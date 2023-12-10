Танцювальний дует Марія Пінчук/Микита Погорєлов посів п’яте місце

У Пекині завершився фінал Гран-прі ISU з фігурного катання, де брали участь найкращі фігуристи за підсумками шести етапів. Нагадаємо, в одному із найпрестижніших турнірів беруть участь по шість найкращих фігуристів або пар за підсумком серії Гран-прі в кожній із чотирьох дисциплін: чоловічому й жіночому одиночному катанні, спортивних парах і танцях на льоду. Змагання проходять у дорослих і юніорських категоріях. Представники України брали участь лише у змаганнях серед юніорів.

Танцювальний дует Марія Пінчук/Микита Погорєлов посів п’яте місце. Переможцем юніорського Гран прі в спортивних танцях на льоду став американський дует Ліа Несет/Артем Маркелов. На другому місці ізраїльтяни Елізабет Ткаченко/ Олексій Кіляков, на третьому – Дар’я Грімм/ Михайло Савицький (Німеччина).

Нагадаємо, 17-річна Марія Пінчук та 21-річний Микита Погорєлов до фіналу потрапили, ставши переможцями етапу в Стамбулі та срібними призерами етапу в Гданьську.

Наразі через постійні обстріли росіянами їхнього рідного Харкова, фігуристи тренуються у Відні під керівництвом Галини Чурілової, а також Олександри Назарової та Максима Нікітіна.

Українська спортивна пара Віолетта Сєрова/Іван Хобта в довільній програмі показала п’ятий результат, а завершила змагання на шостій позиції. Учні Пилипа Залевського через наслідки важких травм партнерки не змогли показати той високий рівень катання, який вони демонстрували на інших стартах. Віолетта та Іван спостили свої програми, що відобразилося на оцінці.

Перемогу в юніорському парному катанні здобули грузинські фігуристи Анастасія Метьолкіна та Лука Берулава. Друге та третє місця посіли канадські спортивні пари Ава Кемп/ Йонатан Єлізаров та Жасмин Дерошер/Кіран Трешер.

Нагадаємо, 16-річна Віолетта Сєрова та 20-річний Іван Хобта були бронзовими призерами чемпіонату світу серед юніорів, а також увійшли до десятки кращих на «дорослому» чемпіонаті Європи у минулому сезоні. Українці вдруге здобули право участі у фіналі юніорського Гран прі, вигравши срібні нагороди двох турнірів серії. Через російську агресію в Україні Віолетта та Іван тренуються в Німеччині.

Серед юнаків переміг Ріо Наката (Японія), стрібло у представника Південної Кореї Кім Хен Гьом. Бронза у словацького фігуриста Адама Хагари. У дівчат перемогла Мао Шімада (Японія), срібло в Цзя Шін (Південна Корея), бронза у Рени Уезоно (Японія).

Серед чоловіків перемогу здобув Ілля Малінін. 19-річний американський фігурист вперше в історії виконав на змаганнях усі четверні стрибки, зокрема четверний аксель. Таки стрибок вважається найскладнішим квадом у фігурному катанні, адже потребує додаткового пів оберта перед приземленням. У короткій програмі судді не одразу зарахували стрибок: до кінця прокату четверний аксель відзначався як незарахований елемент. Срібло виграв японець Сьома Уно. Третім став його співітчизник Юма Кагіяма.

У жінок також перемогла представниця Японії. Дворазова чемпіонка світу Каорі Сакамото довела, що і надалі претендуватиме на найвищі місця на змаганнях. Другою стала Луна Гендрікс (Бельгия), третьою –Хана Йосида (Японія).

У танцях перемогли американці Медісон Чок та Еван Бейтс, діючі чемпіони світу в танцях на льоду. Срібло отримали чемпіони Європи, італійці Шарлін Гіньяр/Марко Фаббрі. Третє місце у канадців Пайпер Гіллес/Поль Пуар'є.

У парах «золото» несподівано виграв новостворений дует Мінерва Фаб'єнне Хазе та Нікіта Володін, які представляють Німеччину. На другому місці –чемпіони Європи Сара Конті та Нікколо Мачі (Італія). На третьому – канадці Дінна Стеллато-Дудек та Максим Дешам (Канада).