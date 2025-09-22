Промисловий комплекс розташований на вулиці Івана Франка у Камʼянці-Подільському

У місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області виставили на продаж великий промисловий комплекс – колишній приладобудівний завод площею 32 485 м². Його вартість оцінюють у 1,8 млн доларів. Про це інформує портал InVenture.

На промисловому майданчику площею 4 га розташовані виробничі, складські та адміністративні будівлі, зведені у 1961-1979 роках. До 2012 року на території функціонував завод із виробництва приладів контролю та регулювання технологічних процесів. Наразі будівлю не використовують.

Загальна площа нерухомості – 32 485 м², з яких основний виробничий корпус – 23 100 м² висотою до девʼяти метрів; адміністративні та допоміжні приміщення – понад 6 000 м²; склади та гаражі – близько 1 100 м².

Промисловий комплекс розташований на вулиці Івана Франка, 40, неподалік об’їзної дороги та проспекту Грушевського. Територія має асфальтове покриття, огорожу та під’їзди.

Потужність електроенергії складає 6 655 кВт, також є газопостачання, центральна каналізація та можливість підключення до мережі водопостачання.

На порталі додають, що підприємець продає девʼять будівель, як комплекс, так і окремо. Причиною продажу бізнесу є проживання власника за кордоном.