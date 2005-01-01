Завтра «Львівобленерго» знеструмить частину будинків у чотирьох районах Львова

У четвер, 4 січня, через планові ремонтні роботи вимкнуть електроенергію у частини будинків у чотирьох районах Львова. Про це інформує ПАТ «Львівобленерго». Зокрема, світла не буде:

Залізничний район: вул. Євського, 15, 18, вул. Виговського, 24-30, 58-70 (парні), 47, 47а, 51, 53, 55, 57, 59, вул. Кричевського, 46-58, вул. Кульчицької, 4, 6, 8, вул. Сигнівка, 2, 4.

Личаківський район: вул. Коциловського, 2-20, 1-27, вул. Левицького, 93-111, 110-132, вул. Мечнікова, 41-45, вул. Погулянка, 3, 4, 5, вул. Студентська, 3, 6-10.

Сихівський район: вул. Тернопільська, 1, 3, 5, 7, 9.

Франківський район: вул. Кишинівська (всі будинки), вул. Молдавська, 1, вул. Холодноярська (всі будинки).

Ремонтні роботи у цих районах триватимуть з 9:00. Відновити подачу електроенергії до вищезазначених будинків мають до 17:00.