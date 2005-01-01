Завтра «Львівобленерго» знеструмить частину будинків у трьох районах Львова

У вівторок, 9 січня, ПАТ «Львівобленерго» через планові ремонтні роботи знеструмить частину будинків у трьох районах Львова. Зокрема, тимчасово світла не буде: Личаківський район: вул. Донцова, 1 – 10; Личаківська, 22-54 (парні), 23-57 (непарні); Первановичів (всі будинки). Сихівський район: вул. Боднарська, 16; Скорини, 8 - 18; Стрийська, 47-55; пр. Ч. Калини 39, 45, 47, 49, 51, 53, 55 (непарні), 64. Франківський район: вул. Кн. Ольги, 67-69, 71, 114, 73-77 (непарні); вул. Наукова, 30а. Ремонтні роботи у цих районах міста розпочнуться о 9:00 та триватимуть до 17:00.

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