У доробку Гарсії золоті медалі Ліги 1 і Кубок Франції

Новим головним тренером збірної Бельгії став Руді Гарсія, повідомляє прес-служба футбольної асоціації. Терміни та умови угоди не розголошуються. Для 60-річного француза це перший досвід в роботі зі збірними – на цій посаді він замінив Доменіка Тедеско, контракт з яким було розірвано за згодою сторін 17 січня.

Новий тренер бельгійців дебютує дуеллю з Україною за право виступати в Дивізіоні А Ліги націй. Матчі відбудуться 20 та 23 березня.

Нагадаємо, Гарсія тренерську кар’єру розпочав у французькому «Сент-Етьєні» в 1998 році. Далі були місцеві «Діжон» (2002-2007), «Ле-Ман» (2007-2008), «Лілль» (2008-2013), італійська «Рома» (2013-2016), французькі «Марсель» (2016-2019) та «Ліон» (2019-2021), садівський «Ан-Наср» (2022-2023). Останнім його клубом був італійський «Наполі» – француз очолив команду у липні 2023 року і пробув на посаді чотири з половиною місяці (16 матчів).

У доробку Гарсії чемпіонство та Кубок Франції з «Ліллем» (2010/11) та вихід у фінал Ліги Європи з «Марселем» (2017/18).