Наступним турніром, в якому братиме участь збірна України, стане Ліга націй. «Синьо-жовті» виступатимуть у дивізіоні В1, де їхніми суперниками будуть збірні Албанії, Грузії та Чехії.

За повідомленням офіційного сайту УЄФА, перший поєдинок у Лізі націй сезону 2024/25 «синьо-жовті» проведуть у Празі на стадіоні Epet Arena, домашньому стадіоні місцевої «Спарти», де прийматимуть збірну Албанії (обидві команди брали участь у Євро-2024, однак не змогли подолати груповий етап змагань, посівши останні місця у своїх групах.). Гра відбудеться 7 вересня 2024 року. Початок матчу о 21:45 за київським часом.

До слова, стадіон у Празі здатен вмістити понад 18 тисяч глядачів. До Праги національна збірна повернеться вперше з жовтня 2023 року, коли на цьому ж стадіоні приймала Північну Македонію (2:0) у кваліфікації на чемпіонат Європи. Після гри з албанцями підопічні Реброва залишаться у Чехії, де вже за три дні гратимуть з місцевою збірною на стадіоні в Плзені.

Нагадаємо, до дивізіону А Ліги націй гарантовано потрапить переможець квартету В1. Друге місце після шести турів дозволить зіграти у плей-оф за підвищення у класі.

Розклад матчів зібрної України у Лізі націй 2024/25: