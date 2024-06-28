Збірна України обрала стадіон для стартового матчу Ліги націй
Наступним турніром, в якому братиме участь збірна України, стане Ліга націй. «Синьо-жовті» виступатимуть у дивізіоні В1, де їхніми суперниками будуть збірні Албанії, Грузії та Чехії.
За повідомленням офіційного сайту УЄФА, перший поєдинок у Лізі націй сезону 2024/25 «синьо-жовті» проведуть у Празі на стадіоні Epet Arena, домашньому стадіоні місцевої «Спарти», де прийматимуть збірну Албанії (обидві команди брали участь у Євро-2024, однак не змогли подолати груповий етап змагань, посівши останні місця у своїх групах.). Гра відбудеться 7 вересня 2024 року. Початок матчу о 21:45 за київським часом.
До слова, стадіон у Празі здатен вмістити понад 18 тисяч глядачів. До Праги національна збірна повернеться вперше з жовтня 2023 року, коли на цьому ж стадіоні приймала Північну Македонію (2:0) у кваліфікації на чемпіонат Європи. Після гри з албанцями підопічні Реброва залишаться у Чехії, де вже за три дні гратимуть з місцевою збірною на стадіоні в Плзені.
Нагадаємо, до дивізіону А Ліги націй гарантовано потрапить переможець квартету В1. Друге місце після шести турів дозволить зіграти у плей-оф за підвищення у класі.
Розклад матчів зібрної України у Лізі націй 2024/25:
- 1-й тур: Україна – Албанія (7 вересня)
- 2-й тур: Чехія – Україна (10 вереня)
- 3-й тур: Україна – Грузія (11 жовтня)
- 4-й тур: Україна – Чехія (14 жовтня)
- 5-й тур: Грузія – Україна (16 листопада)
- 6-й тур: Албанія – Україна (19 листопада)