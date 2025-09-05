Мельгоса і Ко всерйоз націлені пробитись на європейську першість

У п’ятницю, 5 вересня, молодіжна збірна України розпочне свій шлях на чемпіонат Європи 2027 року. «Синьо-жовті» потрапили у групу Н, де їхніми суперниками будуть Литва, Туреччина, Угорщина та Хорватія. Саме балтійці першими тестуватимуть нашу молодіжку. Поєдинок відбудеться в місті Друскінінкай на ЛСК «Друскінінкай Стедіум».

До заявки збірної України U-21 увійшли 24 футболісти. Цікаво, що Мельгоса викликав відразу дев'ять гравців, які виступають у європейських чемпіонатах. Зокрема, у заявку потрапив форвард німецького «Нюрнберга» Артем Степанов, який конфліктував з тренерським штабом Дмитра Михайленка у збірній України U-20 та не приїжджав на виклики в березні та червні. Найбільше ж представництво у заявці мають львівські «Карпати» – одразу троє гравців.

Молодіжки України та Латвії у своїй історії зустрічались вісім разів – 4 матчі були офіційними, а 4 товариськими. Перевага у дуелях на боці «синьо-жовтих» – у їхньому доробку 6 перемог, ще два поєдинки завершились унічию. Найбільшу перемогу з рахунком 5:1 наші хлопці здобули у жовтні 2013 року у відборі на Євро. Востаннє ж команди грали у березні 2019 року – тоді у товариському матчі була зафіксована бойова нічия 1:1.

FAVBET фаворитом матчу вважає Україну. На її перемогу дають 1,31, тоді як успіх Литви оцінюють у 8,60. Нічия котирується в 4,80. Фахівці очікують від команд великої кількості забитих голів: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,70, тоді як тотал менше 2,5 – 2,05.

Де дивитися матч відбору Євро-2027 між збірними Литви U-21 та України U-21

Переглянути поєдинок у прямому ефірі можна буде на MEGOGO «Футбол-2».