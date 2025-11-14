Георгій Судаков повертаєтся у «Бенфіку»

Півзахисник португальської «Бенфіки» Георгій Судаков не допоможе збірній України у матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти Ісландії, повідомляє офіційний сайт УАФ.

За інформацією джерела, 23-річний хавбек зазнав ушкодження на тренуванні і покидає розташування національної команди. Судаков повернеться до Португалії, де пройде подальше лікування та розпочне відновлення.

Нагадаємо, збірна України напередодні розгромно програла Франції (0:4). У завершальному турі відбору до ЧС-2026 «синьо-жовті» зіграють з Ісландією. Поєдинок відбудеться у Варшаві (Польща) на стадіоні «Легія» і розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Після 5-х турів збірна України у квартеті D посідає третю сходинку, маючи у своєму доробку 7 очок. Стільки ж в Ісландії, але скандинави випереджають нас завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Згідно з розкладами, щоб опинитися на другому місці, яке дає право зіграти в стикових матчах відбору ЧС, підопічним Сергія Реброва потрібна лише перемога.