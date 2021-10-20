Україну на турнірі мали представляти олімпійський призер Михайло Романчук та півфіналіст Олімпіади-2020 Владистав Бухов

Збірна України з плавання відмовилася брати участь у цьогорічному чемпіонаті Європи, який відбудеться на початку листопада в російському місті Казань. Україну на турнірі мали представляти двоє плавців – дворазовий олімпійський призер Михайло Романчук та півфіналіст Олімпіади-2020 Владистав Бухов, проте обоє відмовилися від участі через особисті причини, які не уточнили.

Як пояснив «UA: Суспільне» президент Федерації плавання України Андрій Власков, збірна України мала виступати на чемпіонаті Європи в Казані в скороченому складі, оскільки держава змагання в Росії не фінансує – цим займається федерація самостійно. Саме тому для участі в турнірі обрали лише двох плавців, які могли претендувати на медалі.

«Кілька тижнів тому Романчук з особистих причини відмовився він участі в чемпіонаті. Так само зробив і Бухов. Ми не втрачаємо ніяких очок, ніяких преференцій у цьому чемпіонаті немає. Натомість на початку грудня буде чемпіонат світу в Абу-Дабі. Ці змагання проходять майже одночасно, і готуватись до них непросто. Тому через комплекс цих причин тренерська рада, особисті тренери й самі спортсмени вирішили сконцентруватись на чомусь одному та не їхати в Росію», – сказав Андрій Власков.

Нагадаємо, Михайло Романчук на Олімпіаді в Токіо виграв першу за 17 років медаль для України в плаванні – бронзу на дистанції 800 м вільним стилем. У кваліфікації він встановив олімпійський рекорд, і якби повторив цей результат у фінальному запливі, то виграв би золоту медаль. У кваліфікації на дистанції 1500 м українець теж був найшвидшим, але у фіналі здобув лише срібну медаль.