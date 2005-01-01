Збірна України зберегла позицію в оновленому рейтингу ФІФА

Збірна України зберегла 35 місце у рейтингу ФІФА

ФІФА оприлюднила оновлений рейтинг національних збірних. Збірна України в ньому займає 35 позицію, як і до цього, повідомляється на офіційному сайті організації.

Попереду збірної України розмістилась команда Ірану, позаду – Австралії. Обидві команди кваліфікувалися на Чемпіонат світу 2018 року у Росії.

Окрім того, суперники збірної України у відборі на Мундіаль теж покращили свої позиції, піднявшись вгору на два місця кожна. Так, Хорватія піднялась з 17 на 15 місце. а Ісландія – з 22 на 20.

Перша десятка рейтингу залишилася без змін: Німеччина, Бразилія, Португалія, Аргентина, Бельгія, Іспанія, Польща, Швейцарія, Франція та Чилі.