Повідомляють про чергове влучання в Антонівський міст

У неділю, 4 вересня, українські захисники знищили три ворожі склади зі зброєю. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

«Демілітаризація орди, 04.09.22 р. 3 склади БК: Баштанський район (Миколаївщина), Каховський і Бериславський райони (Херсонщина)», – повідомив увечері 4 вересня Братчук.

Також в соцмережах з’явилося відео нового влучання по Антонівському мосту. Відео поширили також у Telegram-каналі Оперативний ЗСУ. Офіційно в Генштабі цієї інформації наразі не підтвердили.

Нагадаємо, сьогодні над Високопіллям на Херсонщині підняли синьо-жовтий прапор.