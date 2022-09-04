ЗСУ знищили на півдні три ворожі склади з боєприпасами
Також повідомляють про чергове влучання в Антонівський міст
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
0 0
До теми
Повідомляють про чергове влучання в Антонівський міст
У неділю, 4 вересня, українські захисники знищили три ворожі склади зі зброєю. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
«Демілітаризація орди, 04.09.22 р. 3 склади БК: Баштанський район (Миколаївщина), Каховський і Бериславський райони (Херсонщина)», – повідомив увечері 4 вересня Братчук.
Також в соцмережах з’явилося відео нового влучання по Антонівському мосту. Відео поширили також у Telegram-каналі Оперативний ЗСУ. Офіційно в Генштабі цієї інформації наразі не підтвердили.
Нагадаємо, сьогодні над Високопіллям на Херсонщині підняли синьо-жовтий прапор.
Тепер ми в Instagram. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter