Над Високопіллям на Херсонщині замайорів синьо-жовтий прапор. Фото дня
Фото — Ольга Гринько, 0 0
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У селищі міського типу Високопілля на Херсонщині українські військові підняли синьожовтий прапор. Фото в своєму Telegram-каналі запостив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. «Крок за кроком», – написав він коментар під фото.
За цей населений пункт давно йшли важкі бої. Прапор підняли на даху місцевої лікарні.
Фото Андрія Єрмака
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