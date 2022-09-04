У селищі міського типу Високопілля на Херсонщині українські військові підняли синьожовтий прапор. Фото в своєму Telegram-каналі запостив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. «Крок за кроком», – написав він коментар під фото.

За цей населений пункт давно йшли важкі бої. Прапор підняли на даху місцевої лікарні.

Фото Андрія Єрмака