Український телеграм-канал «Новинач» опублікував до 1 вересня підбірку фотографій з українськими школами до вторгнення росіян і зараз. Ми додали до них також фотографії користувачів соцмереж, які сьогодні також діляться наслідками обстрілів шкіл росіянами.

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни повністю знищили близько 270 шкіл, пошкодили понад 2100. Попри постійні атаки українські школярі повертаються до навчання: у більшості українських шкіл буде або звичайне очне навчання, або змішане (частина класів навчатимуть заочно). Лише у 4,9 із 12,9 тис. закладів уроки проводитимуть виключно онлайн.