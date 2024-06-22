Святу Трійцю люди святкували серед природи родинами, цілими вулицями чи й селами

У Біблії про Трійцю написано, що Бог є єдністю Отця, Сина і Святого Духа. Саме від цього і походить основна назва свята. Згідно з церковними переказами, на 50-й день після воскресіння Ісуса Христа перед його учнями з'явився Святий Дух. Апостоли тоді отримали від нього дар зцілення, вивчили всі мови, що допомогло їм поширювати християнство по всьому світу.

Святу Трійцю люди святкували серед природи родинами, цілими вулицями чи й селами. Приносили різні страви: хліб, короваї, пиріжки, м’ясо, пише «Рідна країна».

Що можна робити

Напередодні храми прикрашають зеленим гіллям липи, клена, берези, а підлоги – травами та лепехою. Оселі теж квітчають чебрецем, м'ятою, любистком, польовими квітами.

У День Святої Трійці в усіх церквах відбувається святкова Божественна літургія, тому потрібно відвідати службу. Освятіть біля храмів зело і зберігайте цілий рік, потім його можна використати для лікувальних цілей.

Що зробити у суботу перед Трійцею

Субота перед Трійцею – Батьківська чи Дідова, «Поминальний день». Вважається, що померлі цього дня сходять на землю, щоб трішечки побути поруч із нами. Люди читають молитви за всіх спочилих у надії воскресіння та життя вічного. Також прибирають на гробках.

Господині печуть пироги, варять вареники з ягодами, а родина збирається, щоб згадати своїх померлих добрим і вдячним словом.

Варто вийти зранку на город зі святковим, щойно спеченим, пирогом і покришити його, щоб вшанувати духів своїх рідних, аби ті опікувалися родиною.

У суботу перед Трійцею трави і квіти набувають цілющої сили. Тож лікувальні трави найкраще збирати саме тоді.

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