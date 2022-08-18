Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та президент України Володимир Зеленський зустрілився у Львові

Під час зустрічі у Львові генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та президент України Володимир Зеленський домовились про подальшу реалізацію зернової ініціативи та питання визволення українських військовослужбовців з російського полону. Про це йдеться в повідомленні на саійті Офісу Президента.

Володимир Зеленський відзначив ключову роль ООН та особисто Антоніу Гутерріша у розв’язанні питання щодо розблокування українських портів для експорту продовольства. Було домовлено про продовження активної та всебічної координації з ООН у реалізації зернової ініціативи. «Україна готова й надалі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки», – наголосив президент.

Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом

Особливу увагу було під час зустрічі приділили питанню незаконної та примусової депортації громадян України до РФ та захисту українців, яких незаконно утримують у Росії. «Прошу вас особисто сприяти отриманню представниками ООН постійного безперешкодного доступу до депортованих українців», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив на важливості сприяння з боку ООН у звільненні з полону українських військовослужбовців і медиків, яких утримує Росія. Він також зробив акцент на необхідності дотримання норм Женевських конвенцій щодо військовополонених, особливо в контексті утримання Росією людей у фільтраційних таборах.

Глава держави окремо поінформував Генерального секретаря ООН про ядерний шантаж РФ на Запорізькій АЕС, зазначивши, що цей свідомий і цинічний терор з боку агресора може мати катастрофічні наслідки для України та всього світу. Президент і генеральний секретар ООН погодили параметри можливої місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію. Вона має бути здійснена в легальний спосіб через вільну від окупантів територію.

Антоніу Гутерріш, у свою чергу, повідомив про роботу над направленням місії ООН для встановлення фактів в Оленівці, де Росія вчинила теракт проти українських військовополонених. Володимир Зеленський запропонував включити питання дотримання російською стороною домовленостей, досягнутих в контексті виведення українських захисників з «Азовсталі», а також передбачити забезпечення безпеки та прав усіх українських військовополонених.