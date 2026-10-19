Володимир Зеленський заявив, що висуватиме свою кандидатуру на вибори президента

Володимир Зеленський балотуватиметься у президенти України, якщо вибори відбуватимуться під час війни. Про це він розповів у програмі Meet the Press на телеканалі NBC News, передає «Українська правда».

Володимира Зеленського запитали, чи балотуватиметься він у президенти, якщо Україна матиме змогу провести вибори. Президент відповів ствердно, наголосивши, що має захищати свою країну.

«Якщо це буде під час війни – звичайно. Це моя відповідальність, я маю захищати свою країну з самого початку до кінця цієї війни», – сказав Володимир Зеленський.

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що проводити вибори під час війни небезпечно, а також необхідно забезпечити військовим можливість взяти участь у голосуванні. Крім того, Росія відкинула пропозицію про припинення вогню на 60 днів, щоб Україна мала змогу підготуватися до виборів і провести голосування.

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«Якщо Трамп і Путін хочуть, щоб я провів вибори, дайте нам щонайменше 60 днів припинення вогню, без жодних інших переговорів, просто 60 днів, і ми зробимо все можливе, щоб змінити закон, щоб підготувати безпекову інфраструктуру. Але повірте мені, це виглядає абсолютно небезпечно і неймовірно, бо нам потрібні чесні вибори, нам потрібно, щоб військові мали можливість проголосувати… Якщо ви думаєте, що я не хочу виборів, це неправда», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 10 жовтня Дональд Трамп знову заявив, що в Україні потрібно провести вибори президента. Володимир Зеленський, як і раніше, повідомив, що не проти проведення голосування. Однак для цього необхідно, щоб Росія погодилася запровадити режим припинення вогню строком на 60 днів. Кремль цю пропозицію відкинув.

Речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що російський диктатор погодиться не атакувати Україну лише протягом одного дня.