Зеленський готовий надати українське громадянство усім закордонним українцям

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 10:442090

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що на планеті проживають 65 млн українців і закликав їх усіх повернутися з-за кордону в Україну. Він також пообіцяв усім їм надати українське громадянство. Про це він сказав у своїй інавгураційній промові на урочистому засіданні Верховної Ради в понеділок, 20 травня.

«Нас – 65 мільйонів, тих, кого народила українська земля. Українці в Європі і Азії, в Північній і Південній Америці, в Австралії та Африці – я звертаюся до всіх українців на планеті: ви нам дуже потрібні. Всі, хто готовий будувати сильну і успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство. Сувенірів з-за кордону не потрібно. Принесіть нам свої знання. Всім українцям на планеті, котрі готові працювати на благо України, я готовий надати українське громадянство», – сказав Зеленський.

Він також заявив, що його перемога – це перемога всього українського народу.

«Не лише я прийняв присягу. Кожен з нас несе відповідальність за країну», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, в понеділок, 20 травня, Володимир Зеленський вступив на посаду президента України. В своїй інавгураційній промові він також повідомив, що розпускає Верховну Раду і назвав своїм першим завданням припинення війни.

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