Володимир Зеленський назвав своїм першим завданням припинення війни

Зеленський готовий жертвувати своїми рейтингами заради досягнення миру

У понеділок, 20 травня, Володимир Зеленський, виголошуючи свою першу промову на посаді президента України заявив, що його першим та найважливішим завданням є досягнення миру на Донбасі.

«Наше найперше завдання – припинення вогню на Донбасі. Я готовий на все. І я точно не боюся приймати складні рішення. Я точно не боюся втрачати свої рейтинги, свою популярність. І, якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир», - заявив Зеленський.

Зеленський наголосив, що досягнення миру можливе виключно зі збереженням територій України.

«Кожен з нас загинув на Донбасі. Кожного дня ми втрачаємо кожного з нас і кожен з нас переселенець. Та, хто втратив власний дім і ті, хто відчинивши двері свого дому, розділивши цей біль. І кожен з нас заробітчанин. Ті, хто не знайшов себе вдома. ті, хто не знайшов себе вдома, а знайшов себе на чужині. Ми всі українці. Від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Житомира... Ми всі Українці. І ми маємо бути єдині», - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що у понеділок, 20 травня, Володимир Зеленський на урочистому засіданні Верховної Ради склав присягу українському народу і заступив на посаду.