Володимир Зеленський склав присягу президента України

У понеділок, 20 травня, Володимир Зеленський на урочистому засіданні Верховної Ради склав присягу українському народу.

Глава Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук зачитала офіційні результати виборів.

Поклавши праву долоню на Пересопницьке Євангеліє, а лікоть - на Конституцію України, новий президент склав присягу. Потім до зали внесли президентський штандарт і 41-річний Володимир Зеленський зайняв місце президента у Верховній Рада, де він підписав присягу.

«Я, Зеленський Володимир, волею народу обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма справами боронити суверенітет та незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу, відстоювати права та свободи громадян, додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі», - заявив він.

Голова Центральної виборчої комісії вручила Зеленському посвідчення президента України, а голова Конституційного суду - символи президентської влади - печатку і булаву, а також надів на нього нагрудний знак президента - орденський ланцюг з гербовими медальйонами.

Після цього, голова конституційного суду України оголосила про призначення Володимира Зеленського на посаду президента України терміном на 5 років.

«Після виборів мій шестирічний син сказав: «Па, я по телевізору бачив, кажуть, що Зеленський президент. Значить, я теж президент». Тоді це виглядало, як дитячий жарт. Тепер це виглядає як істина. Тому, що кожен з нас президент, не ті 73%, які за мене проголосували, в всі 100% українців. Це — наша спільна відповідальність», – розпочав свою промову президент.

У залі Ради були присутні президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. У залі парламенту також були президенти Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Угорщини, представники інших країн та міжнародних організацій, а також представник Вселенського патріархату.

Після цього, новообраний президент відвідає церемонію представлення командувачів видами Збройних Сил України та візьме участь у церемонії підняття державного прапора України. О 12:00 глава держави буде приймати глав іноземних делегацій, які прибули в Україну на церемонію інавгурації.